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〈南部〉再納3校 高市公車進9校園全國最多

2016-09-03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局為鼓勵年輕學子搭乘大眾運輸工具，推動公車駛進校園計畫，九月起再增加中山大學、輔英科大、正修科大等三校，總計達九校，為全國最多。

高雄市配合交通部公路總局，積極推動公車駛進校園計畫，上路一年多來，接駁學校達六所，包括樹德科大、實踐高雄校區、樹人醫專、義守大學、高應大燕巢校區、高師大燕巢校區。

九月起，再納入中山大學、輔英科大、正修科大等三校。橘1C線從捷運西子灣站行經中山大學文學院，將延駛進入中山大學校園內。

橘20B線從捷運大寮站行經上寮站，將延駛進入輔英科大；橘20C線從捷運大寮站至輔英科大，九月起也將延駛進入校園內。

此外，九月十日將增開橘7C區間車路線，由鳳山火車站經捷運鳳山西站，駛進正修科大，校方目前也加緊在校內宣導，呼籲學生多搭公車上下學。

交通局長陳勁甫表示，學生騎乘機車上下學，龐大的機車車流易衍生交通事故、空污等問題；根據統計，十八至二十四歲因車禍死亡的人數，騎機車是榜首，佔了約八成，因此交通局積極推動公車駛進校園計畫，希望未來能與更多學校結合。

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