〈南部〉高市雨用倒的 應變中心二級開設

2016-09-03

〔記者葛祐豪、黃旭磊、蔡清華／高雄報導〕高雄市昨下午降下間歇性大雨，市區雨勢自晚間七時轉大，全市有五十三處積水，中華地下道及河西一路鐵道下方涵洞封閉，研判雨勢可能持續，市府水情中心漏夜提升至二級開設，全面警戒。

昨天晚間，三民區時雨量高達八十六．五毫米，鼓山、鳳山、新興區的時雨量都超過六十毫米，造成市區多處路段積水半個輪胎高。市府災害應變中心也在晚間八時完成三級開設，更進一步於晚間九時卅分提升至二級開設，嚴密監控雨勢及淹水狀況；至於積水較嚴重的區域，區公所開放民眾索取沙包。

根據氣象局統計，截至昨晚十一點，高雄市過去廿四小時累積雨量以林園最多，達三一八毫米，小港區次之，也有三○八毫米。

昨晚七時起，高雄市區突然雷電交加，短短十分鐘內，鼓山區累積廿六．五毫米雨量，雨幾乎是用倒的，且大多集中在市區，水利局統計有五十三處積水。

高雄山區雨量反映在高屏溪流量，流量升破一百一十八cms（每秒立方公尺），攔河堰堰前水位來到十六公尺，所幸供水穩定，高屏連通管昨輸水卅八公噸，民生用水未受影響。

強降雨造成市區多處淹水，中華地下道水淹半個輪胎高，一度有車輛受困；中華、四維路口到中華、三多路口的機車道也整個淹水。另包括三民區、鹽埕區，也有多處淹水。

高雄市災害應變中心也於昨晚八時完成三級開設，市府表示，因氣象局連續發布豪雨特報，經水利局研判有開設必要，由水利局進駐、展開先期作業，並通報消防局加強防洪措施。