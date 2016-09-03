〈南部〉《觀察筆記》台灣就是台灣

2016-09-03

為什麼要在意中國的態度呢？

海基會董事長幾經波折終於底定，推出熟悉兩岸航路的老驥來伏櫪，中國冷冷的，像極了入秋的天氣，風風雨雨。

說是誰人出任都一樣，不喊九二共識，就是已讀不回，就是你的熱臉貼他的冷屁股。

就是要認同一個中國，國台辦的張志軍說，只有一個中國沒有各表，沒有一中一台。

照他的講述，那個前朝馬政府奉為圭臬的「一中各表」是怎麼生出來的？捏造？當時有嗎？如今看起來，一中裡頭就是中國，哪有中華民國這名號？在對岸，已經為中華民國舉辦過葬禮，列入斷代史的行列就是明證，無視在台灣行使政權的事實。

那是蔑視，瞧不起，猶似以往對待屬國或附庸國的頤指氣使，居然還要台灣總統作答？台灣已香港澳門特區化了嗎？上頭不在台北是在北京？

很多人最近有感於中國的高姿態，都在問台灣這麼需要中國？他們政治施壓外更有學者主張武力，耍狠的樣子。

台灣人的卑躬屈膝仍不能展他們歡顏，為什麼？（資深記者黃明裕）