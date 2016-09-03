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〈南部〉墾管處撥地 車城規劃拚觀光

2016-09-03

〔記者蔡宗憲／車城報導〕墾管處一向被認為箝制地方發展，最近卻有一項少見的撥地程序，讓車城鄉公所「收復失土」，這塊位在車城射埔段的土地，由於接近聯外景觀道路附近，未來可望成為當地拚觀光的利基。

這塊緊鄰國立海生館及龜山步道景觀區附近的土地，分別是車城鄉射埔段一○○六地號及射埔段一○一二地號，早年雖然規劃屬於墾管處所有，地目卻位在國家公園範圍外、車城鄉境內，形成兩機關都無法運用的窘況，多年來都閒置荒廢。

車城鄉長張春桂表示，上任後清查鄉內土地，發現這一塊五．三公頃的特殊公有地，年初積極與墾管處長劉培東協調，獲得墾管處同意撥用，在上月十九日完成現況點交作業，正積極辦理撥用程序，成為近年恆春半島第一個從墾管處「收復失土」的鄉鎮。

張春桂說，這塊閒置空地位在車城潛力觀光景點，能結合熱門的海生館、龜山風景區、後灣海灘及景觀橋，將與居民研究如何規劃公共造產，增加鄉民就業機會。

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  • 車城鄉長張春桂與鄉民前往點交。（記者蔡宗憲翻攝）

    車城鄉長張春桂與鄉民前往點交。（記者蔡宗憲翻攝）

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標題：〈南部〉墾管處撥地 車城規劃拚觀光


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