〈南部〉幸福獎學金 為小校學生繳學雜費

2016-09-03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕開學首週，屏東縣鹽埔鄉的大仁科技大學董事長黃國慶，昨天再以「黃道宜幸福獎學金」名義，為鄉內的仕絨國小全校學生繳學雜費，連續頒發三年獎助學金後，仕絨國小化解被整併的危機。

鹽埔鄉有六所小學，最迷你的仕絨國小成立逾六十年，一○三學年度全校學生人數剩下四十二人，面臨調整為分校處境，在大仁科大幸福獎學金支持與國小辦學特色彰顯下，學生紛紛回流，這學期仕絨國小新生人數達十五人，全校人數達六十五人，不用再擔心被降為分校。

大仁科大董事長黃國慶指出，學校是一個村落的重心，獎助學金將孩子留住，是保住地方小校的第一步，更重要的是發展學校特色，讓學校永續發展。

幸福獎學金為每位學生每學期三千元，隨著學生人數成長，每學期頒發近二十萬元，黃國慶笑著表示，「幸福獎學金會繼續頒下去，希望能看見學校的學生人數成長到一百人！」