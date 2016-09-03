〈南部〉屏東民族夜市恢復機車通行 民眾搖頭

2016-09-03

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東民族夜市推動人行徒步區失敗後恢復機車通行，人車爭道情況混亂，雖然部分攤商生意有回溫，不過很多民眾不贊同，讓夜市未來投下變數。

公所：尊重攤商決定

屏東民族夜市試辦人行徒步區三個月後，因攤商投票反對，宣告徒步區失敗，也為民族夜市的改變劃下句點，未來縣府及屏東市公所不會再嘗試改變民族夜市的經營模式，回歸到原來人、車混雜，空氣混濁的夜市，也因為機車可以自由進出，部分的快餐、自助餐店生意明顯變好了，但是機車在夜市內來來去去，讓徒步走入夜市的民眾搖頭嘆息，質疑民族夜市這樣比較好嗎？

屏東市公所表示，民族夜市的攤商已經透過投票決定不要改變，市公所只能尊重，至於未來會如何變化，市公所目 前也無法掌握，因為夜市的問題相當複雜，包括土地、道路、環保等問題，由於都更、道路開闢等問題都不是市公所權責，只能儘力維持原狀，未來縣府若有其他的計畫要執行，市公所被動配合。

有部分的網友則認為，民族夜市的攤商佔用道路做生意，即然要機車可以行駛，那麼就應該還路於民，才是真正的公平，尤其是屏東火車站整體開發正在進行，基於商圈的完整性，政府應該好好檢討，不能只討好少數攤商。