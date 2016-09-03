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〈南部〉東港降雨近350毫米 全台最高

2016-09-03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕受低壓帶影響，屏東沿海昨天下起大雨，其中東港、崁頂及新園等地雨量早上就已破兩百毫米，尤其早上十一點左右更是一小時就降下近五十毫米雨量，一度讓東港中正路再次大積水，而台十七線傳統易淹的路段積水盈尺，東港、佳冬及枋寮等部分封路。

昨天高屏從林園以南到恆春，全都降下大雨，早上屏東沿海鄉鎮先降下大雨，下午則輪到山區，低壓帶為屏東帶來強降雨，東港昨天全天更降下近三百五十毫米的全台最高雨量。

騎士冒險通行 東港、佳冬及枋寮部分封路

傳統易淹路段在大雨傾洩下積水盈尺，省道（台十七線二五八Ｋ大鵬灣路段與下廍所路口就水漫道路），機車騎士只能騎進內側車道冒險通過，大小車經過則濺起大片水花；雙向外側昨晚車道積水至少三十公分皆管制，內側車道警察則宣導僅供小型車後上通行；而台十七線二六四Ｋ佳冬羌園路段，更是一度淹水達四十公分而雙向封閉，該路段以西近海處村落，道路更是處處積水，有的魚塭旁道路還深及小腿，南州鄉也傳出部分道路淹水超過三十公分的災情。

公路局三工處指出，下廍路口附近因路旁大排水溝，水淹上道路，且原本地勢低導致排水不易，最深積水達三十公分，南北兩向外側車道暫時封阻，內側車道積水較淺仍可通行，佳冬羌園部分也一度積水過深雙向封閉。

屏東縣政府表示，這場雨讓台十七線到台廿六線都有不少路段積水，除東港到佳冬，台廿六線北上竹坑村往楓港方向多處路面嚴重積水，枋寮隆安路涵洞積水達八公分也封閉。

東港及枋寮警方則至當地疏導、警戒，員警笑稱，站崗疏導避免交通打結，但大雨滂沱「雨下到內褲都溼了」！

恆春氣象站主任薛全義表示，昨天的雨勢已達豪雨，低窪地區排水不易，加上大雨強碰農曆八月初的滿潮，導致沿海積水，而這個低壓帶所帶來的雨勢，將持續約一週，且這個週末的降雨更是相當明顯，提醒民眾外出務必避開積水道路並謹慎注意路況。

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  • 台十七線水漫道路，機車騎士騎進內側搶險通行。（記者陳彥廷攝）

    台十七線水漫道路，機車騎士騎進內側搶險通行。（記者陳彥廷攝）

  • 警察前往疏導車潮。（記者陳彥廷攝）

    警察前往疏導車潮。（記者陳彥廷攝）

  • 新園鹽洲路因為施工也發生積水。（記者陳彥廷攝）

    新園鹽洲路因為施工也發生積水。（記者陳彥廷攝）

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