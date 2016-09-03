〈南部〉不只賣肉包 縣府形塑東河拚觀光
2016-09-03
將以陶藝行銷農特產業
〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣長黃健庭說，東河鄉吸引大批老外定居，在地人卻外流，遊客讚嘆山海美景，卻也訝異到處是鐵皮屋賣店。他說，東河不應該只是這樣！人與社區都要透過學習，形塑東河。
台東縣政府教育處推動「台東縣一○五年度學習型城市計畫」昨天啟動，首處擇定東河鄉實施，由縣長黃健庭與東河鄉的村長、小農及地方人士共同啟動。
種植咖啡的農民唐家旺說，他感覺遊客到東河，都吃完肉包就走人，他原本認為把咖啡種好就可以了，但現在也體會到應該學習才能提升產品，並走出去，也希望遊客可以留下住一晚。
黃健庭說，東河鄉山水秀麗，農產豐富，還有原住民文化藝術，若是在新加坡、日本，早就是世界級的旅遊或生活勝地；但目前的東河鄉吸引老外，本地人卻外流，留下貧弱，他很多朋友到東河，都說風景很美，但不解為何美景中有鐵皮屋賣店。他認為，透過學習，可以再形塑東河。
教育處長劉鎮寧指出，將以「陶藝」結合在地農特經濟產業，如咖啡或柑橘柚類發展，以陶藝做為媒介，改變現有產銷生態，帶動地方整體經濟發展，真正讓民眾幸福有感。
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