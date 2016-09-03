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〈南部〉台九線拓寬 月眉段居民憂徵收

2016-09-03

〔記者黃明堂／台東報導〕公路總局規劃拓寬台九線花東縣界至台東市路段，目前已進入綜合規劃及環評階段；其中，關山鎮月眉路段居民擔心房子被徵收，公路總局昨天溝通後允諾將再評估月眉沿線範圍，日後再做說明。

公路總局允再評估沿線範圍

台九線花東縣界至台東市路段拓寬計畫已完成可行性評估。立委劉櫂豪表示，台九線縱谷段為台東花蓮間最主要幹道，花蓮縣的部分已陸續完成拓寬，未來蘇花公路改善拓寬通車，南迴公路也正拓寬，因此，夾在中間的花東縣界到台東市路段，更有拓寬必要。

公路總局規劃花東縣界到台東市路段拓寬工程全長約四十八．八公里，主要針對池上、關山、鹿野三鄉鎮的市區街道、龍過脈、賓朗段等地進行拓寬、改線，且拓寬計畫將沿線自行車道、營造景觀廊道納入辦理，對台東交通及觀光發展有重大意義。

劉櫂豪說，此案目前正辦理綜合規劃及環評工作，根據公路總局的規劃，關山地區池上大橋往南將新闢外環道，使車流避開鎮中心，至月眉段再銜接回原台九線。

月眉路段兩側居民擔心採原道路兩旁徵收拓寬，房子會被徵收拆除，部分居民陳情，劉櫂豪昨邀公路總局官員與居民溝通。

公路總局副局長夏明勝承諾將再評估開發計畫月眉沿線所涉及徵收範圍、金額，待有明確細項，再來向民眾說明。他也允諾對月眉沿線採外環道，或月眉瑞豐段維持現狀再行研議。

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  • 台九線月眉段拓寬引爭議，立委劉櫂豪昨天邀公路總局官員與民眾溝通。（記者黃明堂攝）

    台九線月眉段拓寬引爭議，立委劉櫂豪昨天邀公路總局官員與民眾溝通。（記者黃明堂攝）

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