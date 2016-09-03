〈南部〉台九線拓寬 月眉段居民憂徵收
2016-09-03
〔記者黃明堂／台東報導〕公路總局規劃拓寬台九線花東縣界至台東市路段，目前已進入綜合規劃及環評階段；其中，關山鎮月眉路段居民擔心房子被徵收，公路總局昨天溝通後允諾將再評估月眉沿線範圍，日後再做說明。
公路總局允再評估沿線範圍
台九線花東縣界至台東市路段拓寬計畫已完成可行性評估。立委劉櫂豪表示，台九線縱谷段為台東花蓮間最主要幹道，花蓮縣的部分已陸續完成拓寬，未來蘇花公路改善拓寬通車，南迴公路也正拓寬，因此，夾在中間的花東縣界到台東市路段，更有拓寬必要。
公路總局規劃花東縣界到台東市路段拓寬工程全長約四十八．八公里，主要針對池上、關山、鹿野三鄉鎮的市區街道、龍過脈、賓朗段等地進行拓寬、改線，且拓寬計畫將沿線自行車道、營造景觀廊道納入辦理，對台東交通及觀光發展有重大意義。
劉櫂豪說，此案目前正辦理綜合規劃及環評工作，根據公路總局的規劃，關山地區池上大橋往南將新闢外環道，使車流避開鎮中心，至月眉段再銜接回原台九線。
月眉路段兩側居民擔心採原道路兩旁徵收拓寬，房子會被徵收拆除，部分居民陳情，劉櫂豪昨邀公路總局官員與居民溝通。
公路總局副局長夏明勝承諾將再評估開發計畫月眉沿線所涉及徵收範圍、金額，待有明確細項，再來向民眾說明。他也允諾對月眉沿線採外環道，或月眉瑞豐段維持現狀再行研議。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
再納3校 高市公車進9校園全國最多
高雄市交通局為鼓勵年輕學子搭乘大眾運輸工具，推動公車駛進校園計畫，九月起再增加中山大學、輔英科大、正修科大等三校，總計達九校，為全國最多。高雄市配合交通部公路總局，積極推動公車駛進校園計畫，上路一年多…
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 奈及利亞軍方 確認博科聖地首腦已死亡
- 猥褻離家少女 男判5年
- 《使徒》賣太好想演續集 張家輝：可多死幾次
- 首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 連2月強勁數字後 美國8月非農就業趨緩
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 自由廣場》高三亂象
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 學生舉台灣布條遭奪毀 滅火器：人民有表達自由
- 微散文 正常了
- 《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇
- 節儉圖書館員奉獻50年 死後捐出1億給學校
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
- 掉髮怎麼辦？ 專家這樣說...
- 裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單
- 藍營批房屋稅找小民開刀 南市府：不應譁眾取寵
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 林萬億：九三遊行訴求 標的不明
- 《百變天后 靚顏嫩步》艾莉西亞薇坎德 ‧基礎保養
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 中職》花一個半月 台灣隊長楊岱均生涯首安出爐
- 社論》裡應外合 強迫推銷「九二共識」
- 會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
- 開學壓力太大？ 9月1日為日本自殺高峰日
- 美升息機率降 歐股隨全球股市走強
- 社會住宅將保留逾30%給弱勢者
- 自由廣場》因應歐巴馬拒售潛艦
- 威力不輸卡比獸 林泓育滿貫砲震撼萬人
- 林美秀造人計畫告急 白歆惠允借小孩滾床
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 杭州G20前夕 白宮迎中國異議人士
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 被逼拍A片又1人！前女優眼淚是真的
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉台九線拓寬 月眉段居民憂徵收
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分