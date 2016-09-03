〈台北都會〉大安森林公園 明野放百隻黃緣螢幼蟲

2016-09-03

〔記者梁珮綺／台北報導〕台北市立動物園位在有螢火蟲分布的淺山地區，昆蟲館飼養螢火蟲也超過十五年，除規劃活體展示，也提供幼蟲在大安森林公園、文山區萃湖等地方野放。動物園提供大安森林公園之友基金會一百隻黃緣螢幼蟲，明天進行第三次野放行動。

動物園現在有黃緣螢、條背螢及山窗螢。黃緣螢和條背螢是水生螢火蟲，因水源污染、農藥使用、沼澤地開發及河川不當整治，野外幼蟲難以生存；山窗螢則是陸生，以蝸牛為食。

動物園飼養箱提供水陸環境，讓幼蟲在水中覓食，自行上岸化蛹，一年可繁殖三代，野外通常為兩代，保育員說，最困難的是準備適當食物。