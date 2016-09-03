〈台北都會〉台北》溪山12「小泳士」 挑戰泳渡日月潭

2016-09-03

畢業挑戰 「泳」往直前

〔記者梁珮綺／台北報導〕每年驪歌響起，溪山國小畢業生除了向師長、同學互道珍重，還要完成一項任務，舉凡登玉山、騎鐵馬長征鵝鑾鼻或登武嶺、赴蘭嶼浮潛，都是歷屆畢業生的自我挑戰，也成為學校傳統，今年十二名畢業生選擇挑戰泳渡日月潭，送自己一份畢業大禮。

十二名畢業生報名參加明天登場的第卅四屆日月潭國際萬人泳渡嘉年華，校長施春明昨授旗給「小泳士」們，他對學生信心十足，「他們一年前就決定挑戰，開始訓練，暑假更進行集訓，現在每人都能完成三千公尺長泳，絕對能完成！」

兩旱鴨子 從頭學起

林季岑、李承駿原本是旱鴨子，從零開始，兩人都說，剛開始學一定會覺得困難、累，但學會後覺得很好玩。林季岑笑說：「學會游泳後，同學間如果約去水上樂園玩，爸媽也會比較放心。」如果挑戰成功，想跟自己說，「妳好棒！終於度過了！」

李承駿則說，剛學的時候，常游一下就累了，覺得游不動，但沒想過要放棄，自己也會利用其他時間跑步、跳繩、打籃球來增加體力，對於明天的挑戰，既緊張又興奮。承駿媽媽坦言，當初很擔心學校的畢業挑戰是泳渡日月潭，後來看到孩子逐漸學會游泳，相當感動、高興。

施春明說，畢業挑戰可鍛鍊學生意志力，也是很重要的回憶，克服、征服的經驗將成孩子們未來在遇到困難時的養分，培育勇於面對的精神。適逢明年舉辦世大運，孩子們也會帶著「跳水熊」紋身貼紙到場發放、宣傳，雙臂也會貼著紋身貼紙下水。