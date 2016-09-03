〈台北都會〉拖行李箱借書 小姊弟暑假讀459本
2016-09-03
〔記者葉冠妤／新北報導〕別人暑假忙抓寶，孫家小姊弟拖行李箱忙借書，姊弟倆一個暑假就借閱四五九本書，度過充實滿滿的暑假！
蘆洲成功國小二年級與四年級的孫芷歆、孫義翔姊弟，相約參加蘆洲永平分館舉辦的「悅讀一夏」閱讀挑戰活動，暑假一頭栽進書堆中，升小二的孫義翔，光一個暑假就看完二七八本書，小四的姊姊孫芷歆則閱讀一八一本書，姊弟倆超豐收，共讀了四五九本書。
弟弟孫義翔說，他最喜歡西遊記和繪本故事，以及科學、數學類的書，最高紀錄一天看了廿本書，從起床吃完早餐後就開始看書，直到晚上十二點才被媽媽催促上床睡覺；孫義翔說，自己很喜歡書本的味道，更喜歡抱著書的感覺，才會在不知不覺間看完二七八本書。
姊姊孫芷歆則最喜歡讀小說，最高紀錄一天看完四本小說，有時借的書全看完，為了等弟弟一起還書，還會再看第二遍；孫媽媽說，曾因工作忙碌，讓電視成了孩子的保母，沒想到孩子卻因此需要接受語言治療，後來她便決定將家中電視束之高閣，圖書館於是成了孩子的最佳玩伴，也培養出孩子愛閱讀的好習慣。
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