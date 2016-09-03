〈台北都會〉搶報聯合婚禮 搭起整排帳篷

2016-09-03

今天上午報名 有人大前天就來

〔記者何玉華／新北報導〕今年第二場聯合婚禮今（三）日上午九點開放報名，六十六對名額在一日深夜十一點多就排隊額滿，新人至少露宿兩晚，許多人準備了帳篷過夜，引起洽公民眾好奇，得知是為了報名聯合婚禮都覺得不可思議，還有人開玩笑說「很傻」，但排隊的新人卻認為「很值得」。

民政局代理主任秘書陳怡君說，新北市聯合婚禮從民國九十五年開始舉辦，都是採現場報名，期間曾討論過是否像其他縣市採用通訊報名，再抽籤決定，但參考台北市的經驗，抽籤決定後，大約有近兩成會取消參加，多抱著「先報名搶名額」心態；且現場排隊第一、二號民眾，容易受到媒體關注，讓他們留下更難得的經驗。

66對名額前天深夜就排隊額滿

今年第一場報名拔得頭籌的排隊長達七十二小時，第二場今天報名，八月卅一日上午十點多就出現家長幫兒子排隊，晚上再由年輕人輪班，六十六對名額在一日深夜十一點多額滿，新人至少露宿兩晚；洽公民眾拍照PO網，驚呼「太神奇」，還有人發現，「排隊裝備一年比一年齊全，真是奇觀」。

洽公民眾昨看到整排的帳篷，以為是搶演唱會門票，得知是聯合婚禮報名，有人搖搖頭，有人說「聯合婚禮有什麼好參加？」還開玩笑笑排隊的人「很傻」，但新人不以為意，看書、滑手機、睡覺、聊天交朋友，打發排隊時間。

新北市聯合婚禮每場都有主題，今年第一場在貢寮舉行，主推比基尼婚禮，第二場十月卅日將在淡水漁人碼頭舉行，強調浪漫英國風；參加的新人會有「十大超值新人好禮」，包括蜜月住宿券、家電三選一、客製化結婚證書、婚禮隨身碟、新北傳奇金鏟子等，今年將抽出兩對新人贈送英國雙人來回機票。