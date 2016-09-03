〈台北都會〉贊助世大運 5大廠各捐1台電器

2016-09-03

〔記者黃建豪／台北報導〕市長柯文哲昨出席二○一六台北電器展開幕儀式，因應明年世大運，柯也接受電器大廠捐贈用品，但五家廠商只各捐一台電器，用於世大運選手村；台北市產發局解釋，目的是拋磚引玉，讓其他電器廠商也能共同支持世大運。

捐贈儀式中， 索尼、樂金、日立、禾聯與東元五大電器廠商齊聚一堂，分別捐贈索尼七十五吋4K液晶電視機、樂金五十五吋液晶電視機、禾聯五十五吋電視機、日立冷暖變頻空調及東元十公斤單槽洗衣機，數量各一台給世大運執委會。

產業發展局長林崇傑表示，捐贈儀式是象徵性質，希望號召其他電器廠商加入世大運捐贈行列，索尼捐出的4K液晶電視市價就高達三十多萬元；電器商業同業公會也願意低價出售電器。

電器商業同業公會總幹事郭錦蓉說，公會後續將和世大運執委會搭橋樑，讓其他廠商以半買半送方式贊助世大運。

柯文哲向電器商業同業公會致意，指透過公會捐贈，將讓國際看到台灣產業能量，市府也省掉很多財務負擔。