| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶壟罩全台有雨 11縣市豪、大雨特報！ 菲律賓深夜驚傳爆炸！杜特蒂故鄉至少14人喪生 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉刷悠遊卡付費 年底擴至59商圈

2016-09-03

〔記者黃建豪／台北報導〕北市府推第三方支付交易，已在八個商圈開放使用悠遊卡付費，預計年底前可擴大至全台北五十九個商圈。市長柯文哲昨於悠遊卡消費優惠記者會後，要求悠遊卡公司與中央討論提高悠遊卡每天三千元的消費限額；但悠遊卡公司表示，悠遊卡仍是以小額消費與交通為主，與信用卡的市場不同。

柯文哲說：「聽說大陸歐巴桑去菜市場買菜是刷手機，代表台灣在這方面要加強，未來北市府會推動電子商務，從電子發票使用、採購、核報財務等，預計財政局在一年半之內。」

柯文哲也說，市府目標是以刷悠遊卡取代銅板或鈔票，但每張悠遊卡的一天限額為三千元，「餐廳叫一桌就不只三千元」，悠遊卡每筆限額應要往上拉，但會牽涉到金融管制限制，希望悠遊卡公司再和金管會討論。

悠遊卡公司則回應，目前悠遊卡平均單筆消費金額不到一百元，主要為小額消費和交通，且悠遊卡有銀行作為聯名卡夥伴，兩者市場需求不同，因此暫時不主張拉高限額。

商業處則表示，未來將擴大悠遊卡在商圈內的流通率，透過改善店家認為體積過大的讀卡機，並取消過去商圈必須彙整至少二十五個店家、還得有自負款的條件限制，預計年底前，可讓台北五十九個商圈全數進場，並擴及其他巷弄內的一般店家。

另一方面，九月三日至十月二十三日止，每週五、六、日在合作商圈，持悠遊卡消費滿五十元，可獲得五元現金抵用券或十五點UUPON點數，且消費回饋可累計，即單筆滿五十元回饋一份、單筆滿一百元回饋兩份，以此類推；若持玉山、中信、永豐等銀行的悠遊聯名卡，還另外享有點數加贈優惠。

廣告
  • 台北市政府加強推廣第三方支付，預計年底前可讓全台北五十九個商圈，都可使用悠遊卡消費。（記者黃建豪攝）

    台北市政府加強推廣第三方支付，預計年底前可讓全台北五十九個商圈，都可使用悠遊卡消費。（記者黃建豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
搶報聯合婚禮 搭起整排帳篷

今天上午報名 有人大前天就來今年第二場聯合婚禮今（三）日上午九點開放報名，六十六對名額在一日深夜十一點多就排隊額滿，新人至少露宿兩晚，許多人…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：〈台北都會〉刷悠遊卡付費 年底擴至59商圈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.