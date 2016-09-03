〈台北都會〉刷悠遊卡付費 年底擴至59商圈

2016-09-03

〔記者黃建豪／台北報導〕北市府推第三方支付交易，已在八個商圈開放使用悠遊卡付費，預計年底前可擴大至全台北五十九個商圈。市長柯文哲昨於悠遊卡消費優惠記者會後，要求悠遊卡公司與中央討論提高悠遊卡每天三千元的消費限額；但悠遊卡公司表示，悠遊卡仍是以小額消費與交通為主，與信用卡的市場不同。

柯文哲說：「聽說大陸歐巴桑去菜市場買菜是刷手機，代表台灣在這方面要加強，未來北市府會推動電子商務，從電子發票使用、採購、核報財務等，預計財政局在一年半之內。」

柯文哲也說，市府目標是以刷悠遊卡取代銅板或鈔票，但每張悠遊卡的一天限額為三千元，「餐廳叫一桌就不只三千元」，悠遊卡每筆限額應要往上拉，但會牽涉到金融管制限制，希望悠遊卡公司再和金管會討論。

悠遊卡公司則回應，目前悠遊卡平均單筆消費金額不到一百元，主要為小額消費和交通，且悠遊卡有銀行作為聯名卡夥伴，兩者市場需求不同，因此暫時不主張拉高限額。

商業處則表示，未來將擴大悠遊卡在商圈內的流通率，透過改善店家認為體積過大的讀卡機，並取消過去商圈必須彙整至少二十五個店家、還得有自負款的條件限制，預計年底前，可讓台北五十九個商圈全數進場，並擴及其他巷弄內的一般店家。

另一方面，九月三日至十月二十三日止，每週五、六、日在合作商圈，持悠遊卡消費滿五十元，可獲得五元現金抵用券或十五點UUPON點數，且消費回饋可累計，即單筆滿五十元回饋一份、單筆滿一百元回饋兩份，以此類推；若持玉山、中信、永豐等銀行的悠遊聯名卡，還另外享有點數加贈優惠。