〈台北都會〉2000元敬師金 取消發放
2016-09-03
〔記者梁珮綺／台北報導〕九月廿八日是教師節，從民國七十五年起發給學校教職員工的敬師金，因行政院去年五月發函指敬師金無法源依據，要求各縣市檢討，北市府今年將取消發放敬師金二千元，公立高中職以下約三萬六千多名教職員工受影響。
台北市教師會理事長何俊彥表示，多數老師對於取消一事心裡有底，加上年金改革、教師節沒放假、一例一休吵得很凶等，老師們都很悶；「對老師來講，不在乎這一、兩千元，但確實覺得權益受損，在其他方面又沒有相當的尊重與肯定，對士氣自然還是有點影響。」
據了解，敬師金最早是三千元現金，民國九十五年至今則為二千元現金、禮券或等值禮品，民國一○二年起都改為禮券。全國各縣市中，高雄市、雲林縣於十三年前停發，基隆市、苗栗縣分別在兩年前與今年停發，扣除北市，其他縣市的敬師金多為二百元至一千元禮券或等值禮品。
忠孝國小老師林瑞慧說，福利逐年縮水，多少有預感敬師金會取消，多數老師也憂心年金改革。此外，老師這份工作比起過去很不被尊重，家長甚至會干預教學方式、下指導棋，從日常生活中落實老師被尊重與肯定比較重要。
但有老師表示，敬師金禮券多為便利商店，使用性不高，每年拿到都想用五折價折現，是否取消覺得無所謂。
行政院去年五月函請教育部轉知各縣市政府，指敬師金非屬「軍公教人員法定給與以外其他項目法制化推動計畫」實施範圍，不符合「全國軍公教員工待遇支給要點」，要求各縣市檢討。北市府今年取消發放二千元敬師金，但文康教育活動費、交通費、喪葬補助、子女教育補助等福利仍保留。
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