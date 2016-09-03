〈台北都會〉疑被弟傳染 3歲童腸病毒重症

2016-09-03

〔記者何玉華／新北報導〕新北市新增一例確診腸病毒併發重症個案，是今年第四例，由於正值開學之初，衛生局提醒家長，學生群聚，要更注意個人衛生，勤洗手加強防疫。

新增的個案是家住新莊的三歲男童，八月二日出現發燒、發疹、嗜睡與嘔吐等症狀，到診所就醫後症狀仍未改善，轉往大醫院就診，住院治療至今。檢體在九月一日確認為腸病毒七十一型，目前病況穩定。

衛生局調查，男童家中同住的一歲弟弟，曾在七月底確診腸病毒，因兄弟都是家人照顧沒有就學，研判個案可能因接觸弟弟而感染。提醒家長照顧病童時，應更注意自己的預防措施，減少家中傳染機會。

此外，由於國小、幼兒園剛開學，在校園裡的接觸較為密集，會提高腸病毒的傳播機會，家庭與社區的感染也容易隨之增加，衛生局科長許玉芬再度呼籲家長與教托育機構人員注意防疫，學童要勤洗手，保持良好的個人衛生習慣，並落實「生病不上學」。