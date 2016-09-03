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〈台北都會〉《勇奪師鐸獎》陳雨水推環教 李凱莉護弱勢童

2016-09-03

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市土城國小校長陳雨水今年八月一日退休，他長期重視環境教育及閱讀教育，另汐止區保長國小教師李凱莉關懷弱勢學生，積極推動品德教育，兩人均獲得新北市今年的特殊優良教師，並被推薦為教育部師鐸獎得主。

教育局今年遴選出卅六位特殊優良教師，其中土城國小校長陳雨水、保長國小教師李凱莉、義學國中校長楊尚青、吉慶國小主任周明珍、瑞芳高工主任詹金萬、插角國小主任陳欣怡、 武林國小主任王蕙郁、永吉國小老師李光榮和頂埔國小老師陳佳釧共九人獲教育部師鐸獎。

陳雨水服務教育界卅六年，他出身台南農家子弟，又是教育局環境教育輔導團長，經營校園十分重視生態與綠意，把學校打造成景色宜人的社區公園。他退休前服務的土城國小，裡面有小橋魚池、大樹涼亭和景觀裝置藝術，陳雨水說，校園應該營造成處處可以學習的空間，從小孕育學生的美感教育。

李凱莉是汐止在地人，也是保長國小的校友，回到母校任教，她對於照顧學校的弱勢學童特別有使命感，希望能用知識和品格帶領弱勢學童擺脫弱勢。

保長國小校長周德銘說，已婚的李凱莉沒有小孩，把學生都當成自己小孩，放學後主動要求學習落後的小朋友留下來課業輔導，等課輔結束後再一一送他們返家。

周德銘說，保長國小位於偏鄉，老師流動率高，李凱莉不僅是學童心目中的良師，她指導新進教師毫不藏私，讓新手教師很快上軌道，帶給大家安定感。

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  • 新北市土城國小校長陳雨水今年八月退休，他長期重視環境教育及閱讀教育。（記者翁聿煌攝）

    新北市土城國小校長陳雨水今年八月退休，他長期重視環境教育及閱讀教育。（記者翁聿煌攝）

  • 汐止區保長國小教師李凱莉關懷弱勢學生。（保長國小提供）

    汐止區保長國小教師李凱莉關懷弱勢學生。（保長國小提供）

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