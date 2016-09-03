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〈台北都會〉中秋熱烤食材 白蝦漲3成魷魚翻倍

2016-09-03

〔記者葉冠妤／新北報導〕中秋佳節瘋烤肉，但愛吃魷魚、白蝦的民眾今年恐得傷荷包！全國漁會指出，今年白蝦、魷魚價格飆漲，魷魚價格甚至翻倍，白蝦價格也漲了二至三成；不過，全國漁會總幹事林啟滄特別推薦物美價廉的石斑魚，他表示同樣價格去年只能買兩條，今年可買到三條，也推薦民眾多利用石頭鍋、電烤盤等無炭烤肉方式，健康嚐鮮又美味。

林啟滄指出，今年魷魚產量不到去年的十分之一，價格因此翻漲，去年一公斤約一百元，今年則漲到一公斤一百八十至兩百元；白蝦則是受年初寒害、夏季炎熱、需求量大增等因素影響，去年一公斤兩百八十至三百五十元，今年則漲到一公斤三百五十至四百五十元，漲幅二至三成。愛吃魷魚跟白蝦的民眾不妨改吃草蝦、石斑魚、台灣鯛等海鮮。

林啟滄說，香魚、秋刀魚保證是平民價格，草蝦價格則相對平穩，跟去年相去不遠。

至於蔬食，新北市果菜運銷公司指出，前兩年秋節前後的玉米、青椒、香菇都漲了一倍，但今年產量微量減少，預估玉米、青椒等烤肉熱門蔬菜價格會漲二到三成，漲幅最小的則應該是茄子與絲瓜，預估漲一成。

肉品部分，新北市農業局則表示，今年肉品類價格平穩，毛豬價格一公斤七十四元，民眾可開心烤肉。

全國漁會昨也推薦另類的無炭新烤法，請來金牌主廚盧俊斌示範海鮮烤煮方式，民眾可利用家中的陶鍋、石頭鍋具，撒上厚厚一層鹽巴，再結合石斑魚與文旦果肉，包上烘焙紙烘煮，中小火悶煮十五分鐘，以鹽焗方式烤肉，不但省時省力，更少了油煙或炭火，好吃又健康。

家庭主婦林小姐表示，雖每年中秋烤肉必烤魷魚，但若價格漲得太誇張，還是會考量到預算問題，改買其他食材。林小姐也說近幾年越來越常用無煙烤法，除了健康，環境整潔、清理方便。

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  • 在海鮮與平底鍋間，鋪上一層厚厚的鹽，利用其導熱特質，不怕料理沾鍋、生熟不均，還比炭烤更美味、健康。 （記者葉冠妤攝）

    在海鮮與平底鍋間，鋪上一層厚厚的鹽，利用其導熱特質，不怕料理沾鍋、生熟不均，還比炭烤更美味、健康。 （記者葉冠妤攝）

  • 全國漁會推薦民眾中秋烤肉，可大啖他們推出的安全水產，保證物超所值。（記者葉冠妤攝）

    全國漁會推薦民眾中秋烤肉，可大啖他們推出的安全水產，保證物超所值。（記者葉冠妤攝）

  • 全國漁會指出，今年白蝦價格漲了二至三成。（記者葉冠妤攝）

    全國漁會指出，今年白蝦價格漲了二至三成。（記者葉冠妤攝）

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