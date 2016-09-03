〈北部〉花10萬遇悔婚 男告媒婆不起訴
2016-09-03
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕呂姓男子委託陳姓婦人媒合中國籍女子與他婚配，他支付10萬元後，女方允諾結婚後又以「已有男友」悔婚，呂男不滿付錢卻婚事泡湯，懷疑陳婦涉嫌自導自演，控告她詐欺、侵占；桃園地檢署檢察官調查，中國女子悔婚無法歸責是陳婦造成，10萬元也非媒人的紅包，偵結後不起訴處分。
呂男指控說，去年委託陳姓婦人媒合中國籍女子與他婚配，陳婦透過親友幫忙尋覓，找到有意嫁來台灣的福建省籍女子，呂男飛往中國見面並約定2個月後結婚，但女方允諾後卻以已有男友為由悔婚，呂男懷疑陳婦為了騙媒人紅包而自導自演。
陳婦反駁說，呂男支付的10萬元並非媒人的紅包，全數用來購買伴手禮、機票、住宿、金飾等，呂男婚事告吹，她根本沒賺到紅包錢，白忙一場還被控告，很倒楣。
檢方調查，呂男的婚事取消不能歸責媒婆陳婦，他自己也坦言是女方悔婚，在中國當地另有媒人出面幫忙協商，檢察官排除陳婦自導自演的可能性，呂男支付的10萬元都用在談論婚事上，並非給付陳婦的媒人紅包，認定陳婦不構成詐欺、侵占罪。
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