〈北部〉遠雄海洋公園14年 虧損逾10億
2016-09-03
〔記者王峻祺／花蓮報導〕近年因園內鯨豚「圈養」議題備受爭議的遠雄海洋公園，總經理吳方榮昨強調，二○○二年開幕迄今，虧損累計逾十億，經費大多投入在軟、硬體的設備建置，不僅讓海洋動物有更加完善的活動空間，也希望扭轉外界的印象。
吳方榮表示，園區內共有八頭海豚，為了永續海豚生命，未來僅考慮由園方自行繁殖，不會再用進口方式引入，目前飼養池、繁殖池及互動池等環境，活動空間全符合國際標準，還將規劃第二期開發，安養逐漸邁入高齡階段的動物。
他說，所有訓練全是為了「醫療照護」，以正向鼓勵方式引導動物的表演內容皆呈現動物的自然行為，絕無任何處罰及責罵，近年更斥資千萬成立鯨豚生態教室。
黑潮海洋文教基金會執行長張卉君說，任何動物都不該被圈養在一個環境內，海洋公園應轉型為「真正教育」，現在的表演方式仍缺乏教育內涵，所傳遞的訊息更無法清楚表達動物的自然生態史，若真以推廣教育為名，實在是相當牽強的說法。
由於遠雄海洋公園近日遭媒體隱射「虐待動物」，昨日特別召開記者會說明，認為《商業週刊》於八月廿六日網路刊載「海豚無法受訓就殺掉，存活率不到六成…遠雄海洋公園前員工，揭開殘酷動物表演得真相」一文內容「報導不實」，嚴重毀損聲譽，將對刊載媒體及受訪者保留法律追訴權。
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