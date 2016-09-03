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〈北部〉近5千資助童 需3千多萬助學金

2016-09-03

〔記者王錦義／花蓮報導〕隨著各級學校陸續開學，許多弱勢家庭為籌學費，正陷入愁雲慘霧中！台灣世界展望會東區辦事處主任林綉錦說，隨著Ｍ型社會來臨，貧富差距拉大，經濟弱勢學生持續增加，花蓮地區目前有近五千名資助童，開學後有三千多萬元的助學金需求，呼籲花蓮鄉親伸出援手。

來自卓溪鄉布農族、目前就讀慈濟大學人類發展與心理學系的小堂，在家五名子女中排行老么。由於父母無固定工作，又有酗酒習慣，小堂自國小四年級成為展望會資助童，在資助人及社工員陪伴下度過艱困卻豐盛的童年。他形容輔導他的全素梅社工員「就像媽媽一樣」他說：「不論是助學金或早餐，都代表關懷與愛心。」他感謝資助人及捐款人提供助學金，讓他有機會圓夢。

林綉錦說，這次還有五百多名清寒大學生跨縣市求學，面對龐大學雜費、書籍費、生活費等，對家庭是筆難以承受的負擔，針對大學生展望會除提供助學金，還增加返鄉工讀機會，提供工讀金協助，這種用「生命影響生命」傳承愛的服務，幫助他們勇於脫貧追夢，誠摰邀請花蓮鄉親發揮愛心捐款，助學傳愛齊盡力，每月捐款一千元，成為定期助學捐款人。

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標題：〈北部〉近5千資助童 需3千多萬助學金


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