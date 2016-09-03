〈北部〉水簾洞外變雨衣場 棄置罰3千
2016-09-03
〔記者王峻祺／花蓮報導〕時序入秋，天氣開始轉涼，知名景點太魯閣國家公園白楊步道，仍湧入許多遊客探詢「水簾洞」，享受來自泉水瀑布的沁涼，不過自步道開放後，洞外卻陸續淪為「雨衣場」，民眾不要的雨衣，雖有意免費供人再使用，但一旁欄杆上的近百件廢棄雨衣，已造成環境污染，太管處預計先柔性勸導遊客「自行帶回！」違者恐將開罰三千元。
近百件廢棄雨衣 恐污染環境
太魯閣熱門景點白楊步道，每年到了七、八月份，總會吸引來自國內外遊客造訪「避暑」，總長二點一公里的步道，雖有八座隧道，但沿途指標清楚，加上路程簡易，相當適合全家人共遊，當地人更把幽暗的「水簾洞」當成自家秘境，趁著清晨時分搶先入洞遊憩。
近日入秋後，山上氣溫逐漸下降，白楊步道每日仍有逾千人次進入，水簾洞口部分路基雖遭雨水掏空，卻不減遊客興致，依舊手持手電筒、身穿輕便雨衣，一路向洞內深處走去，享受山泉水從上頃洩而下的冰涼快感，直呼宛如「天然ＳＰＡ」。
避暑水簾洞 如天然ＳＰＡ
不料洞外欄杆卻成了遊客的天然「雨衣場」，每日近百件的廢棄雨衣，頓時成了步道內的「奇觀」，黃澄澄的一片雨衣，在翠綠山林中格外引人注目，太管處雖在一旁立牌，告知民眾「若有穿著雨衣者，必須自行帶回，避免隨意棄置而受罰」，但自今年開放以來，效果不彰。
太管處表示，體諒遊客美意，讓雨衣能夠成為環保雨衣，再次提供給其他民眾使用，但每到夜間就必須派員整理、丟棄，有時輕便雨衣經風吹落溪谷，就會造成環境污染，破壞山林生態。
太管處指出，目前仍會柔性勸導民眾自行將雨衣帶回，或是提醒接受環保雨衣者，協助帶走廢棄雨衣，若發現有人仍將雨衣棄置現場不理會者，恐將開罰三千元。
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