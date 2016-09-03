〈北部〉冬山梅花湖鐵人賽 4550人報名創新高

2016-09-03

今、明兩天部分時段交管

〔記者江志雄／冬山報導〕邁入第九年的梅花湖鐵人三項錦標賽，今、明兩天在冬山鄉梅花湖風景區比賽，本屆有四千五百五十人報名，創歷年新高；今天上午十點到下午兩點，明天上午七點四十分到十一點，會場周邊道路實施交管。

本屆梅花湖鐵人三項錦標賽，由縣府與全國鐵人三項運動協會合辦、天利投資冠名贊助；相較於其他賽場，梅花湖附近自行車道筆直平坦，湖畔跑道有綠蔭，難度不高，適合新人參賽，每年平均有三成是首度參賽的選手，許多好手由此入門發跡，被視為初鐵聖地。

近幾年，梅花湖鐵人三項新人輩出，去年賽事，好手李宙諺以黑馬之姿，打敗「鐵人一哥」謝昇諺連霸之路，今年有張團畯、張嘉家、魏振展、張婷婷、李宙諺、柳怡卉等三鐵名將，精彩可期，主辦單位將選出四名選手，參加香港的亞洲盃鐵人三項比賽。

本屆賽事主題「新星初鐵聖地、老將百鐵傳承」，標榜老幹和新枝經驗傳承，昨邀請新秀林志峯、黃于嫣、征戰百場鐵人比賽的張邦文、廖協發經驗分享；縣府教育處副處長曾秋香、冬山鄉長謝燦輝贈送三星蔥，期許老將、新秀「向前蔥」，也歡迎大家到場觀賽，為選手加油打氣。

鐵人三項全程賽總賽程五十一．五公里，包括游泳一．五公里、自行車四十公里、跑步十公里；半程賽減半。