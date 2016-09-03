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〈北部〉《礁溪休閒渡假區重劃案》支持公辦 宜督盟發起公民連署

2016-09-03

〔記者游明金／宜蘭報導〕礁溪休閒渡假區市地重劃案，據稱涉及十餘億元開發利益，主張公辦、自辦爭執不休，縣府計畫以公辦方式開發，編列預算送議會審查。為免議會將預算刪除，宜蘭縣公民監督聯盟發動公民網路連署，並將到議會拜會議員簽署公辦承諾書。

礁溪鄉「休閒渡假區」市地重劃案因涉及開發與土地標售利益，一直有人運作自辦（民間辦理）。民國一百年縣議會曾決議公辦（政府開發），但表決預算時，六百廿八萬元規劃經費竟被刪除。

此案擱置多年，議會六月間重提此案，副議長林棋山等十六名議員提案，稱自辦易生流弊與民怨，應採公辦開發，議會再度通過公辦決議；縣府亦稱公辦立場未變，將再度編列預算於十月送議會審議。

宜督盟昨發起公民網路連署，連署網址： http://campaign.tw-npo.org/sign.php?id=20160828031150；執行長游建峰說，議會應堅守公辦立場，不可被利益收買。

「我是自辦的受害人！」曾參選縣議員的孫博萮說，「礁溪別墅區區塊三」於九十二年完成自辦市地重劃，區內道路常龜裂損壞、路燈故障、排水系統未完善，大雨湧出如山洪，更離譜的是無自來水，自辦業主早已解散，居民求助無門。

縣議員黃適超支持公辦開發，昨也到宜督盟表達關切，他說，將要求以黨團協議方式，支持公辦預算通過，才能符合全民期待。

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  • 礁溪休閒渡假區重劃案，宜督盟執行長游建峰（左）將發起公民網路連署支持公辦。（記者游明金攝）

    礁溪休閒渡假區重劃案，宜督盟執行長游建峰（左）將發起公民網路連署支持公辦。（記者游明金攝）

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