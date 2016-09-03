〈北部〉福園告別式掛輓聯 宜縣官員挨批耍特權

2016-09-03

規定禁掛 議員批帶頭違法

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山福園禁掛輓聯，但縣府官員日前在福園舉辦父親的告別式，會場卻掛上總統蔡英文、副總統陳建仁致贈的輓聯，國民黨議員黃定和等人批評，縣府官員帶頭違法，殯葬管理所監督不周；殯管所表示，發現吊掛輓聯時，喪儀正在進行無法立即勸阻，事後已依規定開罰。

員山福園在民國一○一年公告實施告別式禮廳禁掛輓聯，縣議員黃定和、陳鴻禧表示，縣府執行起來卻荒腔走板，官員家人的告別式可以掛，一般百姓卻不行，真的很諷刺。

議員黃建勇、吳秋齡則說，縣府推動電子輓聯政策，方向非常正確，但縣府推動政策，常常碰到自家官員就轉彎，就有了特權。

縣府回應，告別式場是由承辦的殯葬業者佈置，已對該案業者處以停權一個月、沒收保證金六千元處分，殯管所將再次函知縣內葬儀公會暨所屬會員，呼籲業者配合縣府政策，如果遇到民眾對福園禁掛輓聯質疑時，縣府會予說明及勸導，殯管所也將檢討內部作業流程。

殯管所：事後已開罰

殯管所長簡倉梁說，該案件發生於上個月廿九日上午，告別式前一天，員工下班前曾檢查會場佈置，並未發現輓聯懸掛，但翌日卻發現告別式會場掛著輓聯，考量到儀式正在進行，顧及喪家情感，才沒有當場派員勸阻。