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〈北部〉《小檔案》宜市五穀廟—庇祐農作大豐收

2016-09-03

宜蘭市五穀廟位於神農路鬧區，清朝嘉慶年間，在宜蘭開墾的農民因種植五穀無法收成，生活艱苦，在地農民決議在一塊空地（五穀廟現址）設立一座神農大帝黑令旗臺，讓農民祭拜，當年果真就大豐收。

有鑑於此，農民代表報請當時噶瑪蘭廳通判翟淦，建議興建祭拜神農大帝的五穀廟，於嘉慶十七年竣工，至今有二○四年的歷史。宜蘭五穀廟正殿斗砌山牆、正面牌樓面、兩側護龍、柱珠等，均為清代「先農壇」建築遺構，是很珍貴的文化資產。

清朝年間，噶瑪蘭廳通判為了祈求風調雨順，每年春節後，都會在五穀廟舉辦「鞭春牛」祈福儀式，這項傳統曾停辦多年，後來復辦。

宜蘭市公所今年春節也舉辦「迎春牛、鞭春牛」活動，期望將傳統文化找回來。（記者林敬倫整理）

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標題：〈北部〉《小檔案》宜市五穀廟—庇祐農作大豐收


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