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〈北部〉台中國際美食節 經國獲5銅牌

2016-09-03

〔記者俞肇福／基隆報導〕日前在台中舉辦的「台灣國際美食節-TCAC挑戰賽」，共有廿六個單項競賽組別，多達七百五十一隊、十一國選手參賽角逐；私立經國管理學院餐旅系與廚藝系四位學生共拿下五面銅牌。

經國餐旅系主任周景堯表示，這項美食節挑戰賽由世界廚師聯合會（WACS）聘請五十九位國內外知名餐飲專家組成國際評審團，其中有廿位來自德國、瑞士、新加坡等WACS認證的國際評審；各單項比賽分數須達九十分以上才能得到金牌，許多組別都是金牌從缺，評分極為嚴格，學生能夠拿到銅牌，已經很不容易。

四位經國餐旅系、廚藝系同學獲五面銅牌，其中丁子軒一人獲二銅牌，分別是現場熱菜︱中式雞肉、現場熱菜︱中式豬肉兩場比賽；莊智穎的現場熱菜︱西式鴨、李晴以現場熱菜︱西式挪威峽灣鱒魚、楊詠帆以翻糖藝術都獲銅牌。

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