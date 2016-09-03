| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶壟罩全台有雨 11縣市豪、大雨特報！ 菲律賓深夜驚傳爆炸！杜特蒂故鄉至少14人喪生 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉七堵長安社區 爭取402路公車延駛

2016-09-03

〔記者林欣漢／基隆報導〕七堵長安社區近年人口成長，地方爭取市公車四○二路延駛進社區，方便民眾搭乘，市長林右昌指示公車處與交通旅遊處研究可行性。

長安里長張聰龍指出，目前會開到長安社區的僅有四○六、四○八兩路線的公車，近年愈來愈多移入人口，社區居民上看三、四千人，希望四○二路公車也能繞進來，方便長安社區居民的通勤需求。

公車處指出，每天已經有十四班四○六路線公車，由長安社區發車經七堵至市區；有四班四○八路線公車，從長安社區經長庚醫院到基隆火車站，已經比其他里多出很多班次。

公車處指出，若四○二路公車延駛至長安里，將造成班次時間拉長，影響所有七堵地區到基隆火車站的民眾以及行車調配。

市長林右昌指示交旅處與公車處交換意見，討論延駛的人力、車輛調度能否負擔，進行可行性評估。

廣告
  • 長安社區近年人口成長，地方爭取市公車402路延駛進社區。（記者林欣漢攝）

    長安社區近年人口成長，地方爭取市公車402路延駛進社區。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
內灣線傳10月減班 地方反彈

盛傳砍內灣發車首班車…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：〈北部〉七堵長安社區 爭取402路公車延駛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.