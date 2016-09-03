〈北部〉七堵長安社區 爭取402路公車延駛

2016-09-03

〔記者林欣漢／基隆報導〕七堵長安社區近年人口成長，地方爭取市公車四○二路延駛進社區，方便民眾搭乘，市長林右昌指示公車處與交通旅遊處研究可行性。

長安里長張聰龍指出，目前會開到長安社區的僅有四○六、四○八兩路線的公車，近年愈來愈多移入人口，社區居民上看三、四千人，希望四○二路公車也能繞進來，方便長安社區居民的通勤需求。

公車處指出，每天已經有十四班四○六路線公車，由長安社區發車經七堵至市區；有四班四○八路線公車，從長安社區經長庚醫院到基隆火車站，已經比其他里多出很多班次。

公車處指出，若四○二路公車延駛至長安里，將造成班次時間拉長，影響所有七堵地區到基隆火車站的民眾以及行車調配。

市長林右昌指示交旅處與公車處交換意見，討論延駛的人力、車輛調度能否負擔，進行可行性評估。