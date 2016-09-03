〈北部〉學校餐廳 10月起禁用一次性餐具
2016-09-03
〔記者林欣漢／基隆報導〕環保局昨天宣布，基隆市各級學校將自十月起，推行校園內餐廳禁用一次性餐具的環保政策，即日起為輔導期，十月起將進行不定期抽查。
10月起將進行不定期抽查
教育處將要求訂團膳的學校，請學生自備環保餐具，不要再使用廠商提供的一次性餐具。
環保局長賴煥紘表示，十年前環保署就有提出各級學校限制使用免洗餐具政策，環保局是加強輔導，學校是教育單位，好的政策能讓環境保護觀念真正落實於下一代。
環保局指出，使用免洗餐具將造成垃圾量的增加、資源的浪費及可能的健康風險，已發文予各級學校，調查校園內有無餐廳及使用的餐具材質，後續將根據學校回覆的調查表，派員稽查輔導，十月起進行不定期抽查，確保落實校園禁用一次性餐具的政策。
台北市七月已宣布，除了全面採用環保餐具，也同時禁售瓶裝水，對於基隆是否比照辦理，賴煥紘表示，會先調查各級學校有無足夠的飲水設備，才禁止包裝水販售。
教育處長陳素芬表示，學校自己廚房供應營養午餐，學生本來就有餐盤、碗筷，教育處將要求訂團膳便當的學校，請學生自備環保餐具，不要再使用廠商提供的免洗筷與湯匙。
海大環境安全組長陳銘仁表示，三個學生餐廳早就不准使用一次性餐具，這幾年都是使用可清洗再使用餐具，一切符合環保局規定；崇右技術學院學務長許成源表示，近日會通知學校餐廳販賣部，儘速停止使用免洗餐具。
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