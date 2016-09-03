〈北部〉100公尺8出入口 麥金路將調整路型

2016-09-03

〔記者林欣漢／基隆報導〕麥金路長庚醫院和果菜市場前短短一百公尺長的T字路出入口多，長期以來經常壅塞或發生意外事故，今年新建案城上城完工，又將有二千戶入住，總計有八個出入口，交通更惡化，交通旅遊處規劃透過都市計劃變更，讓果菜市場道路與安樂路形成正交路口，減少十字路口轉向的交通問題。

果菜市場道路與安樂路 變正交路口

不過，安樂區市議員秦鉦質疑，此案在前市長許財利、張通榮時期已做過評估報告，原本前年就要做都計變更，但市長林右昌上任後，認為此案須重新評估，結果新評估內容短、中期及改善內容結論，都與原評估一樣，令人不禁懷疑是在技術性的擱置、延宕。

目前正進行可行性評估研究

交旅處長李綱表示，果菜市場道路南移與安樂路正交並變更為都市計劃道路，以及該道路與果菜市場間的土地是否適宜變更為停車場，正進行可行性評估研究，除了交通需求、衝擊程度，也會將土木、水保、消防等各方面納入考量，讓當地交通更加順暢、安全。

交旅處指出，從麥金路、安樂路口以北，約一百公尺內即有長庚醫院三個出入口、果菜市場出入口、大型社區橘郡二個出入口，今年城上城完工後將引入約二千住戶，總計八個出入口，連續錯交的T字路口導致車流動線紊亂，形成常態性塞車。

而且，麥金路上公車路線多，道路單向二線道，公車路邊停靠上下客時，影響後方車流順暢，尖峰時段預估產生每小時六百五十輛以上的龐大交通量，不難想像未來還會更加壅塞。

為紓解當地交通壅塞日益嚴重情形，長庚醫院已拆除前花台，改變停車場出入動線，安樂分駐所也於前年搬入新辦公廳舍，交旅處規劃讓果菜市場道路與安樂路形成正交路口，並在尖峰時段禁止麥金路左轉安樂路、調整公車客運停靠站牌、重新調整車道配置等。