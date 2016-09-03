〈北部〉景氣寒冬 苗栗華山募款屢墊底

2016-09-03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕景氣不好，社福團體也過寒冬！華山基金會統計，基金會在苗栗縣募款成效不如預期，甚至在全台各主要縣市中排名不是墊底就是倒數第二，讓社福人員也焦急。

華山基金會台中、苗栗、南投區站長曾育群表示，經統計，除了花東等偏遠地區，在西部各縣市中，華山基金會在苗栗縣募款的成果一向居於末座，有時好一點排名倒數第二，華山基金會愛心天使站的人員只能繼續努力，辦活動、想點子，希望能夠提升。

曾育群指出，以往會大手筆捐款的主要是建築相關行業，不過如今房地產不景氣，加上部分廠商因為縣府工程款無法如期撥付，情況更為嚴峻，除了華山基金會，其餘社福團體也叫苦連天。

曾育群強調，設定於苗栗縣募款目標約一千六百萬，不過往往只能達到四、五成，常常必須靠其他縣市幫忙挹注，才能有足夠經費繼續服務關懷對象。

目前華山基金會配合中秋節，推出爆米花、月餅等產品，盼望各界人士贊助，還有長輩中秋節關懷禮三百五十元，將會購置如電燈泡、毛巾等日用品送給長輩。

另外，華山基金會的「送愛到家，因為有您」計畫，每個月認助一千兩百五十元，協助華山基金會於全台各鄉鎮鋪設綿密的愛心服務網絡，幫助獨居老人。