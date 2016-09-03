〈北部〉苗縣5校爭取改善 立委邀官員會勘

2016-09-03

〔記者許展溢／苗栗報導〕「再窮也不能窮教育！」縣籍立委陳超明與教育部體育署主任秘書王漢忠，及教育部國民及學前教育署主任秘書王春成等人，昨天到後龍維真國中與中和、同光國小，及竹南鎮山佳國小、通霄鎮南和國小會勘，爭取經費改善教學環境；王春成承諾全力協助辦理。

新學期剛開始，陳超明說，這五所學校的教學環境、操場跑道、籃球場及教室等，都亟需修繕，總經費超過一千一百萬元，盼相關單位能協力爭取，改善困境。

各校預計改善項目，如維真國中運動場PU跑道使用超過二十年，年久失修；同光國小籃球場地龜裂、凹凸不平；南和、中和國小則希望加裝遮陽遮雨棚、安全牆面，及綜合教室缺乏舞台設備，且有嚴重回音等問題，都希望一併爭取經費修繕。

另外，山佳國小因學生數不斷成長，教室不敷使用，校長陳財喜說，竹南、頭份地區鄰近竹科園區，外來人口增加，希望能增加三十一間教室。

陳超明說，縣府財政困窘，但再窮都不能窮教育，各項改善工程都必須趕緊進行，讓學生有優質環境公平學習，才有競爭力。

王春成表示，學校環境確實有必要擴充，請學校送交計劃到縣府教育處審查後，再送教育部申請經費補助。

徐耀昌強調，為了下一代教育，會盡全力打造優質教育環境，並努力爭取與支持。