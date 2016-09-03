〈北部〉苗栗高中職英文菁英 今赴美培育
2016-09-03
〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗縣府推動Open Imagination高中職學子國際教育菁英培育領航計畫，今年邁入第三年，今年三月起從六千多名學生甄選出十二名學生，今天將赴美國北伊利諾大學展開一個月的留學課程，其中私立建臺高中高一學生趙世棠及陳以妮以5A++滿級分脫穎而出，趙世棠說，首次到美國，相當興奮。
縣長徐耀昌昨天授旗，期盼十二位英文菁英透過此項培育領航計畫，能拓展國際視野及與國外學生交流新知，返國後成為英文種子，在人生旅程留下珍貴紀錄。
這十二位赴美培訓英文菁英，分別為縣立大同高中王鴻縉、縣立三義高中牛淳權、國立卓蘭高中劉富銘、吳宇軒、國立苑裡高中張靖、劉誼名、建臺中學張學永、劉宗岳、吳桓、劉愷翎、陳以妮、趙世棠。
此次行程今天起至十月二日由北伊利諾大學、East & North St. Charles High School文學及數理高中、IMSA數理資優高中與迪卡貝爾高中共同辦理為期三週高中課程及一週大學先修密集課程，透過多元創意課程，引導學生培養獨立研究、創新思考與多元創作的能力。
趙世棠對英文很有興趣，從國中就下工夫背單字，每天以卡片抄二十個英文單字背誦，奠定英文基礎。他說，這次有機會到美國學習，讓他很興奮，盼能體驗到不同的學習方式，也想了解美國學生如何看台灣。
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