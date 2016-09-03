〈北部〉兩岸創意賽 館中龍機器人奪金
2016-09-03
〔記者彭健禮／公館報導〕公館國中李巡、彭翊誠、林伯佑、賴怡敏、邱凱亭、蕭興名、李晏安等七名學子，代表台灣苗栗，於暑假赴中國江蘇參加海峽兩岸青少年科技創意競賽，以苗栗「（火旁）龍」特色文化，製作龍形機器人，在「造型組」獲得金牌，及團體「總積分」銀牌的好成績。
邱凱亭為龍形機器人主要設計者；她說，「（火旁）龍」是苗栗特有的特色文化，「龍」在中國也是吉祥聖獸，團隊因此選定以龍形機器人參賽，以保特瓶為龍身，並以松果片鑲貼為龍鱗。栩栩如生，獲評審肯定。
校長方麗萍表示，學校長期和公館國小合作，成為推動科學教育的夥伴學校；近年來，不僅在縣內科展屢獲佳績，今年在教務主任劉傳鐘、教師李笑薇，及館小老師謝祥宏的指導下，從國內分區賽、全國賽，一路過關斬將，代表台灣苗栗，在海峽兩岸青少年科技創意競賽拿下「造型組」金牌，及團體「總積分」銀牌。
劉傳鐘指出，學生從六月開始集訓，犧牲假日及暑假，針對機器人的功能性不斷修改精進；李笑薇也說，因松果片尖銳，學生在折取松果片時，容易被刺傷，但為了展現龍形機器人的神韻，學生都不喊苦。
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