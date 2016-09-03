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〈北部〉公館國小創意Maker 入圍教學卓越獎

2016-09-03

〔記者彭健禮／公館報導〕一○五年度教學卓越獎國小團隊名單公布，推廣科學教育多年的公館國小，鼓勵學生創造，在國內科學展覽或國外發明展屢獲佳績，今年以「 創意Maker」成為全國入圍的十五校之一，也是縣內唯一，將於廿二日頒獎，爭取最高金質獎榮譽。

全國15校入圍 苗栗縣唯一

公館國小十五年前以自然領域為主，推動科學教育教學，陸續透過「創意科學嘉年華」指導學生利用現成材料，完成創意設計，及「創意 Happy Go」辦理全民科普日，讓全校學生進行科學闖關、科學閱讀，及「走讀科學」、「專題研究」等課程，讓學生「在生活中學習科學，在科學中學習生活」，也愛上科學。

今年法國發明展 奪1金2銅

公館國小教導主任徐建豪說，國內現行的教育，著重在科學、數學等學科知識的學習，但缺乏實務應用的能力，如果僅用紙筆測驗評量學生，肯定將埋沒發明大王愛迪生；學校期許透過創意教學，讓學生運用科學原理，成為創意Maker。

公館國小學生的創意表現，也屢屢在國內外的科展、發明展獲得肯定，今年四月的法國國際發明展中，就獲得一金二銅的佳績。

學生鄭健廷的「多功能聲光安全傘」，利用亮度、高分貝的聲光，讓雨傘可依需求，變身組合成發光枴杖，或當交通指揮棒，且利用亮度、聲光，幫助使用者在大雨或暗夜中輕易被看見、更安全，獲評審團讚賞，拿下金牌及波蘭代表團獎。

學生謝富鈞的「具有提醒喝水吃藥功能的水壺」，將水壺杯體與定時裝置結合，依個人需要必須壓掉響鈴，喝完水後重新計時，如果鈴響卻未去喝水，鈴聲會持續直到取水，具有照護老人健康功用。

學生謝昀蓁的「鞋子之改良設計」，則有感祖母年紀大，因為腳腫脹只能穿拖鞋出門，她覺得很可憐，遂把鞋帶設計可拆式，鞋子可以變成拖鞋或涼鞋，也獲銅牌獎。

校長劉信雄表示，近十餘年來，學校在全縣創意科學、創意科技、創意發明，均獲得極佳成績，這些都是創意 Maker團隊教師犧牲時間、無私付出的成果，雖然辛苦，但師長們看到學生不斷成長，都深感值得。

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  • 公館國小學生鄭健廷的「多功能聲光安全傘」於今年法國發明展，拿下金牌及波蘭代表團獎。（記者彭健禮攝）

    公館國小學生鄭健廷的「多功能聲光安全傘」於今年法國發明展，拿下金牌及波蘭代表團獎。（記者彭健禮攝）

  • 公館國小讓學生「在生活中學習科學，在科學中學習生活」，也愛上科學。（校方提供）

    公館國小讓學生「在生活中學習科學，在科學中學習生活」，也愛上科學。（校方提供）

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標題：〈北部〉公館國小創意Maker 入圍教學卓越獎


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