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〈北部〉工程師為孩子 捨竹科工作做木工

2016-09-03

搶救親情 辭工作壯遊去

〔記者洪美秀／竹市報導〕曾是新竹科學園區半導體工程師的張景淳，過去每天超時工作，過著爆肝生活，三個女兒相繼出世，讓他驚覺沒時間抱抱孩子，幾年前下決心離開竹科，帶著妻女到歐洲壯遊，體驗人生。回台灣後，他改拾喜愛的木工，成立工作室，也多了與家人的相處時間，甚至教女兒玩木工。

自稱是「OK爸」的張景淳說，有一天他赫然發現，自己錯過女兒許多重要的成長過程，與妻子商量後決定辭職，帶著家人到歐洲壯遊，孩子的笑容及成長成了他的無價資產。

重拾興趣 分享手作樂趣

回到台灣後，從小喜歡木工的他，拿起線鋸機，以一塊塊小木頭切割出可愛小兔子、小螃蟹，藉由手作與女兒互動，聯繫親子情感。

張景淳成立「Waga爸爸木工工作室」，教孩子如何操作機具台，看似困難的線鋸機，經過訓練，女兒已經能順手操作。

市府舉辦「新竹味市集」活動時，還邀張景淳參與，他帶著木工機具台到現場，與民眾一起開心玩木頭、搞創意。

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  • 「OK爸」張景淳示範用線鋸切割出木頭小動物，小朋友們開大張眼睛和嘴巴好奇觀看。（記者洪美秀攝）

    「OK爸」張景淳示範用線鋸切割出木頭小動物，小朋友們開大張眼睛和嘴巴好奇觀看。（記者洪美秀攝）

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