〈北部〉竹市》拋棄罐頭遊具 中央公園童樂

2016-09-03

碗狀盪鞦韆 身障童也能玩

〔記者洪美秀／竹市報導〕拋棄罐頭遊具，新竹市政府投入一千三百萬元完成中央公園改造，昨天啟用，除了有兩個沙池，更從國外引進專為兒童設計的遊樂設施，還有塗鴉地板與身障兒童也能玩的「碗狀盪鞦韆」，首日就吸引不少親子體驗。

新竹市長林智堅昨天在塗鴉地板上寫下「我是孩子王」，並與孩子們玩遊戲、盪鞦韆同樂。他說，市府以「兒童遊憩」為主題，把中央公園打造成融合「動態體驗、探索學習、保留大量綠地」的親子遊樂園。

今晚六點到八點、明天下午三點到五點半也舉辦「寶貝童樂會」，有劇團表演、氣球秀、闖關遊戲、生態體驗與手工藝等活動。

林智堅說，中央公園早期缺乏系統性的整理，加上排水不良、潮濕陰暗、地板不平，使用率不高，因此，市府進行兒童遊憩再生工程，提供市民更容易親近的親子休憩空間，也提升新竹市的「綠覆蓋率」，預期未來可成為兒童遊樂園，充滿孩子的歡笑聲。

親子洗手台 玩沙後可洗手腳

林智堅說，打造「幸福兒童城市」是市府努力的方向，中央公園新設地景式溜滑梯、深受小朋友喜愛的沙坑，以及赴日考察獲得靈感，而新設的親子洗手台，與身障孩子也能玩、可躺著溫的碗狀盪鞦韆；出入口無障礙環境一併改善，但保留原有的磨石子溜滑梯。

「夠不夠高呀？」林智堅昨天為小朋友推鞦韆、一起塗鴉，也和玩完沙的孩子使用親子洗手台。增設的兩座洗手台，高低位置都有水龍頭，可洗手也可洗腳。