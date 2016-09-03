〈北部〉竹市》拋棄罐頭遊具 中央公園童樂
2016-09-03
碗狀盪鞦韆 身障童也能玩
〔記者洪美秀／竹市報導〕拋棄罐頭遊具，新竹市政府投入一千三百萬元完成中央公園改造，昨天啟用，除了有兩個沙池，更從國外引進專為兒童設計的遊樂設施，還有塗鴉地板與身障兒童也能玩的「碗狀盪鞦韆」，首日就吸引不少親子體驗。
新竹市長林智堅昨天在塗鴉地板上寫下「我是孩子王」，並與孩子們玩遊戲、盪鞦韆同樂。他說，市府以「兒童遊憩」為主題，把中央公園打造成融合「動態體驗、探索學習、保留大量綠地」的親子遊樂園。
今晚六點到八點、明天下午三點到五點半也舉辦「寶貝童樂會」，有劇團表演、氣球秀、闖關遊戲、生態體驗與手工藝等活動。
林智堅說，中央公園早期缺乏系統性的整理，加上排水不良、潮濕陰暗、地板不平，使用率不高，因此，市府進行兒童遊憩再生工程，提供市民更容易親近的親子休憩空間，也提升新竹市的「綠覆蓋率」，預期未來可成為兒童遊樂園，充滿孩子的歡笑聲。
親子洗手台 玩沙後可洗手腳
林智堅說，打造「幸福兒童城市」是市府努力的方向，中央公園新設地景式溜滑梯、深受小朋友喜愛的沙坑，以及赴日考察獲得靈感，而新設的親子洗手台，與身障孩子也能玩、可躺著溫的碗狀盪鞦韆；出入口無障礙環境一併改善，但保留原有的磨石子溜滑梯。
「夠不夠高呀？」林智堅昨天為小朋友推鞦韆、一起塗鴉，也和玩完沙的孩子使用親子洗手台。增設的兩座洗手台，高低位置都有水龍頭，可洗手也可洗腳。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- 代總理若未續任 西班牙面臨第3度國會改選
- 奈及利亞軍方 確認博科聖地首腦已死亡
- 猥褻離家少女 男判5年
- 《使徒》賣太好想演續集 張家輝：可多死幾次
- 首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽
- 即使解約… 北市府：遠雄仍負公安責任
- 連2月強勁數字後 美國8月非農就業趨緩
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 自由廣場》高三亂象
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 學生舉台灣布條遭奪毀 滅火器：人民有表達自由
- 微散文 正常了
- 《問題肌膚Q&A》煥膚淡斑篇
- 節儉圖書館員奉獻50年 死後捐出1億給學校
- 玲瓏改名慶慶 圓夢發片
- 掉髮怎麼辦？ 專家這樣說...
- 裕隆找賀夫回鍋 吳岱豪列口袋名單
- 藍營批房屋稅找小民開刀 南市府：不應譁眾取寵
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 林萬億：九三遊行訴求 標的不明
- 《百變天后 靚顏嫩步》艾莉西亞薇坎德 ‧基礎保養
- 自由廣場》年金改革共識決的文青幻想
- 中職》花一個半月 台灣隊長楊岱均生涯首安出爐
- 社論》裡應外合 強迫推銷「九二共識」
- 會川普太軟弱 墨總統遭圍剿
- 開學壓力太大？ 9月1日為日本自殺高峰日
- 美升息機率降 歐股隨全球股市走強
- 社會住宅將保留逾30%給弱勢者
- 自由廣場》因應歐巴馬拒售潛艦
- 威力不輸卡比獸 林泓育滿貫砲震撼萬人
- 林美秀造人計畫告急 白歆惠允借小孩滾床
- 陳明軒震撼初戰 提早啟動計畫
- 九三遊行》退休軍公教：越打壓會越燒越旺
- 杭州G20前夕 白宮迎中國異議人士
- 喝令球「進！」葉欣寧一桿進洞
- 被逼拍A片又1人！前女優眼淚是真的
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉竹市》拋棄罐頭遊具 中央公園童樂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分