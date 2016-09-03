〈北部〉內灣線傳10月減班 地方反彈
2016-09-03
盛傳砍內灣發車首班車
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台鐵內灣支線據傳將在十月間開始減班，可能調整的班次包括每天早上從內灣開出的首班列車，地方擔心影響學生、上班族通勤，已透過縣府向台灣鐵路管理局陳情，希望維持現有班次。
台鐵：檢討乘客少班次
台鐵運務處營業科回應，內灣支線最早班次的客座利用率太低，通常只有兩、三名旅客，因為司機員備勤人力不足，必須減少利用率太低的班次，班表已在全盤檢討中，確定後會對外公布。
末班車傳只開到竹東站
有網友在臉書社團「內灣新天地」透露，台鐵時刻表班車將大改點，其中，新竹縣內灣支線將取消目前內灣開出的第一班車，晚上最後一班車則只由新竹開到竹東站，不開到內灣站。
居民：通勤通學大不便
地方居民認為，這樣的變更完全漠視要去橫山、合興、內灣、尖石等地旅客的權益，也把橫山、尖石鄉民當成三等公民，影響學生、上班族的通勤權益。
新竹縣議員張志弘接獲陳情，認為這會影響到橫山鄉、尖石鄉、竹東鎮乘客，雖然人數不多，但他們可選擇的大眾交通工具方案少，台鐵任意更改班次，可能害他們生活大亂。
張志弘說，他把地方鄉親的心聲反映給縣府交通旅遊處，要求介入協調，不能讓台鐵在沒有研擬配套方案前就更改班次。
縣府：安排面對面溝通
交旅處說，已經向台鐵提出地方的訴求，近期就會安排台鐵人員與地方鄉親代表面對面溝通，希望能夠考量偏遠地區居民的交通權益，盡量以影響最小的方式調整班次。
台鐵則說，勞動部調整勞動條件，導致現在司機員備勤人員不足，必須減班，才會考量調整班次，而且必須合法並兼顧司機員權益，將再與地方鄉親溝通。
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