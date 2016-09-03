〈北部〉漢英高中學生站吃早餐 議員批不健康

2016-09-03

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區私立漢英高中被投訴，規定學生不准在教室內吃早餐，因此出現學生站在教室外吃早餐的奇特景象；市議員王浩宇批評，應取消沒有意義的規定，別讓學生站著吃早餐而影響健康。

漢英高中校方人員解釋，確實規定學生、教職員都不能在教室內吃早餐，這是希望學生與教職員都能養成早起的好習慣，在家中與家人一同吃早餐，增進親子情誼。

民眾投訴指出，八月三十日上午，看到一群學生在教室外站著吃早餐，感覺很淒涼，若讓家長看到，不知做何感想？王浩宇也接獲投訴，他說，沒意義的規定應該取消，「就算有一萬個理由，也不該讓學生站著吃早餐」，發育中的孩子，健康最重要。

學校人員解釋，當天棒球隊的一群學生遲到了，在校外買早餐且邊走邊吃，被訓導主任攔下口頭告誡；平時學生都配合學校政策，不會出現一群人在教室外吃早餐的情形，已整理出一間空教室，方便學生帶早餐到校時可坐著吃。