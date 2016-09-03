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〈北部〉農地違建煤炭場 停工、罰10萬

2016-09-03

〔記者邱奕統／桃園報導〕蘆竹區海湖里長生電廠一帶的居民，因不滿附近一家煤炭廠違法蓋在農地上，廠內也沒有集塵的環保設備，每次作業的煤灰四處飛散，導致民宅蒙上厚厚一層灰，昨前往抗議，但煤炭廠暫停營業迴避。市府環保局表示，已開罰十萬元並勒令停工；都市發展局說，由區公所先查報違建後，再依規定處理。

約六十位居民昨攜帶「還我清淨家園！」的抗議布條，前往煤炭廠抗議，抱怨煤炭廠不但在農地上違建，設備也簡陋，只要一作業，煤灰就會四處飄散，住家門窗都沾染煤灰，連屋內家具也難以倖免。居民說，長期吸入含有煤灰粉塵的空氣，「連鼻涕都是黑的」，但工廠業者不改善，依舊持續運作。

環保局表示，稽查發現該廠堆放兩萬立方米的煤炭，並未申請堆置場許可，已勒令停工，並開出十萬元罰單，限期一個月改善；都發局說，該廠並未有違建查報紀錄，將請區公所先查報，確認違建後，將優先拆除。

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