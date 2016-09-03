〈北部〉桃市首創鄰里守護網 關懷家庭照顧者

2016-09-03

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府社會局首創「鄰里守護網」，透過里長、鄰長協助發掘轄內高風險家庭照顧者，即時提供服務訊息與資源給需要關懷的家庭；社會局也成立家庭照顧者支持據點，有需求的民眾可撥打全國家庭照顧者關懷專線，將有專人安排喘息服務及紓壓活動，電洽0800-507-272。

社會局表示，長期照護對照顧者身心帶來很大的壓力，但照顧者往往不願或不知如何對外求援，隱身在社會角落孤獨無助，導致長照悲劇時有所聞。因此，結合里長、鄰長建構「鄰里守護網」，里長、鄰長藉由社會局提供的十一項指標，主動發掘高風險家庭，找出隱身在社區中的弱勢照顧者，提供協助讓他們喘息、休息。

市長鄭文燦與中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧，昨出席記者會。鄭文燦說，桃園市老年人口約二十一萬多人，其中約有兩萬六千人屬於失能或失智，他們除了由家人照顧，也很需要社會關懷及照護資源的支持；透過「鄰里守護網」，由第一線的里長、鄰長找出高風險家庭，轉介提供社福資源。

他表示，社會局成立家庭照顧者支持據點，透過電話提供專業諮商，評估照顧者身心狀況，視情況即時出動社工訪視或指導照顧技巧，讓照顧者不再孤單無助。

陳景寧表示，高齡化社會來臨，屢傳照顧者因心力交瘁而輕生、或攜病患共赴黃泉的悲劇，過去五年至少發生五十件不幸，凸顯被照顧者、照顧者都需要社會關懷及照護資源挹注。