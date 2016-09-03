〈北部〉消防車輛與裝備不足、逾期 市府：年底前增購

2016-09-03

〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市消防勤務繁重，但根據審計部桃園市審計處調查，消防車輛與消防員個人裝備不僅不足，多項都超過使用年限，骨董裝備恐不利救災能力提升及消防員安全維護；市府消防局表示，已編列預算採購，今年底前會陸續汰換、補足。

審計處指出，根據「直轄市縣市消防車輛裝備及其人力配置標準」，桃園市消防車應配置二一二輛，但實際僅有一六七輛，不足比例達二十一．二％；離譜的是，在這一六七輛消防車中，竟有四成多、六十八輛超過十年的使用年限。

在消防員個人裝備部分，消防衣、帽、鞋應配置一八五○套，但實際只有一六六○套，其中一○六七套消防衣、帽、鞋也超過使用年限，比例超過六成四。

此外，消防員冒險出入火場需倚賴的空氣呼吸器，竟有兩成八以上已逾使用年限，消防員救溺勤務常須潛入水中，但相關潛水裝備竟全部超過使用年限；另外，桃園化學工廠多，依據標準，全市應配有八十六套Ａ級化學消防衣，結果只有六十套，且這六十套Ａ級化學消防衣中，有高達五十二套超過使用年限，比例約八成六。

審計處指出，桃園市火災搶救及緊急救護出勤比例持續增加，救災車輛充足與裝備提升，攸關消防人員執勤的安危，裝備不足或超過使用年限恐影響救災，要求消防局趕緊尋覓財源、籌編預算改善。

消防局回應表示，已編列預算增購消防車輛與個人裝備，預計今年底前，所有消防員每人可獲得一套全新的消防衣、帽、鞋，以及空氣呼吸器面罩、肺力閥等裝備，新進人員報到時，同樣可領取一套全新的消防裝備；至於消防車輛，將增加至二○六輛並持續添購，預計在一○七年時，全市消防車輛可達二六六輛。

消防局表示，消防車輛造價不菲，除非真的老舊到不堪使用，各縣市都不可能使用十年就報廢；各分隊皆落實保養，確保性能無虞，每天也進行例行性安檢，發現問題就立即報修，「這攸關同仁出勤的生命安全，安檢資料不可能作假」。