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〈中部〉大甲銅安里 有自來水了

2016-09-03

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲區銅安里有一百多戶里民，數十年來使用含有重金屬的地下水，水色污濁，前年由立法院副院長蔡其昌爭取自來水管線供水，使得該里的供水普及率大幅提升。歷經五個月供水延管工程施工完成，二日舉行啟用典禮，里民放鞭炮、吃湯圓，直呼「洗衣不再擔心染污」。

昨日，蔡其昌與自來水公司董事長郭俊銘，共同主持自來水供水延管工程啟用典禮，受到居民熱烈歡迎。阿嬤抱孫開心洗手、吃湯圓。此工程解決了銅安里民生用水問題及照顧居民健康，更大幅提高該里自來水普及率。

大甲區銅安里自重劃後，有一百多戶里民飽受污濁地下水之苦，里長林玉生屢次前往立委蔡其昌服務處陳情，雖辦理多次會勘向水利署爭取經費，卻因戶數不夠多，無法通過評比。蔡其昌請台中市政府環保局前往採樣、分析其地下水源，結果發現地下水重金屬錳超標，不適合當作飲用水。

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  • 銅安里自來水啟用，居民開心洗手。（記者張軒哲攝）

    銅安里自來水啟用，居民開心洗手。（記者張軒哲攝）

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