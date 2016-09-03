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〈中部〉全國賽奪冠 BARBIE GIRLS遠征福建

2016-09-03

〔記者歐素美／台中報導〕平均年齡只有九歲的蔡佳彤、賴巧雲、謝孟臻及謝詔昕、謝詔昀雙胞胎姊妹花等五人，從小學習韓團等ＭＶ流行舞蹈，組成「BARBIE GIRLS」，經常上電視或參加公益活動表演，七月底更榮獲全國ＭＶ流行舞蹈大賽兒童組冠軍，九月廿三、廿四日將遠征中國福建，參加第二屆海峽兩岸青少年街舞大賽。

「大家好，我是優雅BARBIE張詔昀」、「大家好，我是帥氣BARBIE賴巧雲」…。平均年齡僅九歲，目前分別就讀國小三、四年級的「BARBIE GIRLS」成員，各有各的稱號。五個人從幼兒園中班開始，就跟著大雅區的阿Ken老師學舞，一開始是爸媽帶著她們來學，結果跳出興趣，就一直跳，並組成團體，經常上MOMO台等電視節目表演，甚至有些區公所舉辦活動，也會邀請她們上台表演。

「BARBIE GIRLS」跳起知名韓國女團ＭＶ流行舞蹈，模樣可愛，十分吸睛。小朋友表示，可以學自己喜愛的舞蹈，上台表演，甚至參加公益活動，很好玩、很有趣。

阿Ken老師說，小朋友有時記不住舞步，還會吵起來，但吵架也是訓練創意及想像的過程，他站在一旁看也覺得很有趣。

最近「BARBIE GIRLS」加緊練習街舞，準備到中國參加青少年街舞大賽；台灣舞蹈家協會理事長陳昭良也指導「BARBIE GIRLS」改善一些舞步，希望她們可以到中國好好表現，獲得好成績。

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  • 「BARBIE GIRLS」成員巧扮美少女戰士，左起依序是蔡佳彤、賴巧雲、張詔昀、謝孟臻、張詔昕。（台灣舞蹈家協會提供）

    「BARBIE GIRLS」成員巧扮美少女戰士，左起依序是蔡佳彤、賴巧雲、張詔昀、謝孟臻、張詔昕。（台灣舞蹈家協會提供）

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