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〈中部〉獲獎不忘行善 「摘星」姊妹捐助浪浪

2016-09-03

市府摘星計畫光復新村店家

〔記者張菁雅／台中報導〕市府推出「摘星計畫」，輔導青年創業，其中，進駐霧峰區光復新村的摘星青年店家「叢林找Jungle Find插畫工作室」，八月廿八日獲得台中市十大伴手禮「精品類」首獎，作者許喻婷、許家瑋姊妹愛好動物，二日表示，這次得獎的明信片販售所得，將捐給流浪動物保護之家。

設計明信片獲十大伴手禮首獎

許喻婷、許家瑋姊妹去年入選台中市「摘星青年‧築夢台中」創業補助計畫，同年九月起進駐光復新村開店營業；她們創設的「叢林找Jungle Find插畫工作室」，以自然萬態、叢林動物為主題，妹妹負責插畫設計，姊姊做拼布，推出明信片、印花布等商品。

印五百份 所得捐流浪動物之家

許家瑋表示，由於小時候住在南投山上，對大自然特別有感情，這次得獎作品為一份四張的明信片，明信片圖案描繪光復新村舊宿舍的人文風貌及流連園區內的流浪貓狗，除了宣傳光復新村外，更希望喚起大眾對流浪動物的保育及愛護。每份明信片訂價一百廿元，共印製五百份，所得將捐給流浪動物保護之家。

勞工局長黃荷婷指出，除了進駐光復新村的許家姊妹作品獲選台中市十大伴手禮外，審計新村的摘星青年許宸豪獲得「聯合文創設計獎—概念設計組」金獎，光復新村的摘星青年許峻瑋也獲得「台灣金餅獎」優選、蘇誼亭則獲選「第四屆台南新藝獎」等，成果斐然。

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  • 許喻婷（左）、許家瑋姊妹合力創業，並以光復新村風貌設計明信片。（台中市政府勞工局提供）

    許喻婷（左）、許家瑋姊妹合力創業，並以光復新村風貌設計明信片。（台中市政府勞工局提供）

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