〈中部〉托育一條龍 家長受惠致謝
2016-09-03
〔記者張菁雅／台中報導〕市府去年七月起推出「托育一條龍」政策，協助家長解決托育問題，並成功重返職場，有家長寫信向市府致謝。社會局則表示，該政策實施一年多以來，除受惠幼兒人數逐漸增加外，相關托育產業也隨之成長。
葉小姐原在澳門教中文，一年多前辭職回到台灣，並結婚生子，她全心在家育兒一年後，經朋友告知台中市有托育一條龍補助，她與先生衡量後，決定把小孩送到托嬰中心，之後積極找工作，今年八月重返職場，在幼兒園擔任英文老師。
胡先生一年多前喜獲雙胞胎，胡太太原本打算辭掉銀行的工作，專心在家養育孩子，但考量家中收入減少，加上孩子被評估為語言發展遲緩，決定申請托育一條龍補助，將孩子交由優質的托嬰中心照顧。
社會局長呂建德指出，托育一條龍政策實施一年多以來，送托嬰中心或居家托育人員照顧，以及幼兒園入學的幼兒人數皆大幅成長。根據社會局與教育局統計，平價托育費用補助受益幼童數，自一○四年八千七百多人增至一○五年一萬零八百多人，成長二十八．六四％；幼兒園入園人數一○四學年度為四萬八千五百多人，與一○三學年度三萬四千三百多人相比，增加一萬四千二百多人，成長四十一．四四％。
另外，相關托育產業也隨之成長，根據社會局統計，與市府簽約合作的協力托嬰中心在一○二年為七十四家，一○五年八月底已增至一百零五家，成長率達四十一．八九％；協力保母人數也自二千一百多位增加至三千二百多位，成長率更高達四十八．二九％。
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