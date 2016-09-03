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〈中部〉福田、石岡壩水資中心 將設太陽能發電系統

2016-09-03

〔記者黃鐘山、歐素美／台中報導〕市府推動綠能發電，水利局結合民間資金與技術，將於福田及石岡壩水資源回收中心設置太陽能面板發電系統，明年完工後每年可發電一二○萬度，減少碳排放量六二○噸，將成市內太陽能板設置規模最大的公有建築。市議員江肇國則呼籲借鏡日本經驗，將綠能政策落實到每一家戶。

台中市污水下水道接管率向來偏低，市府團隊展現決心與魄力，近年大幅提升用戶接管普及率，同時新建多座水資中心；而為實現低碳城市願景，水資中心也將結合綠能元素，除廍子水資中心已有小規模太陽能發電系統外，水利局另規劃結合民間資金與技術，於福田及石岡壩水資中心架設太陽能面板。

水利局指出，這兩座水資中心的太陽能面板設置面積可達一．一萬平方公尺，目前已招商完成，預計明年開始營運發電。每年可發電一二○萬度，約佔兩座水資中心年度總用電量的百分之廿，可減少碳排放量六二○噸，相當於約六萬棵樹全年二氧化碳吸收量，極具指標性意義。

江肇國對此表示肯定，他指出，市府目前設置的太陽能發電系統，僅能提供一年一千五百萬度的電力，占全市機關用電比例仍低，還有很大的進步空間。近期到日本宮崎縣考察時，發現宮崎的縣廳、公路休息站，皆裝設太陽能板自主發電，即使是偏鄉地區，家家戶戶也都裝有太陽能板，甚至小型風力發電機，值得台灣借鏡。

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  • 市府與廠商合作將在福田水資中心設置太陽能面板發電系統。（水利局提供）

    市府與廠商合作將在福田水資中心設置太陽能面板發電系統。（水利局提供）

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