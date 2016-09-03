〈中部〉十大景點票選 高美濕地領先

2016-09-03

〔記者黃鐘山／台中報導〕大甲溪沿線地景與生態多元，市府觀光旅遊局為推廣大甲溪沿線景點，正舉辦「大甲溪十大景點票選」活動，目前總投票數已逾廿九萬票，高美濕地、武陵農場、東豐—后豐鐵馬道三處景點暫居前三名；而投票期限至三日止，各景點票數又相當接近，支持者在網路串連催票集氣，盼能搶進排行榜。

大甲溪流域蜿蜒流經台中市山海線十一個行政區，沿線地景與生態多元，「大甲溪觀光文化祭」共列入廿處景點，展開為期三週網路票選活動，每人手機號碼一天只能上網投票一次。

觀光局表示，截至二日總投票數高達廿九萬票，近年頗受國內外遊客青睞的高美濕地以二．四萬票一路領先，四季景色宜人的武陵農場二．二萬票緊追在後，廣受大眾喜愛騎車休閒的東豐—后豐鐵馬道也突破二萬票暫居第三名。

四至十名的大甲鎮瀾宮、梨山風景區、谷關風景區、大雪山森林遊樂區、豐原慈濟宮—廟東商圈、石岡壩—921地震紀念園區—情人木橋、泰安鐵道文化園區—中社花市分別展開拉鋸戰，新社白冷圳、梧棲觀光漁港則還有機會擠入前十名。

由於各熱門景點票數相差不多，支持者紛紛呼籲踴躍上網投票，把票數再衝高。武陵農場支持者說，賞櫻、賞楓、觀星、賞螢皆宜，武陵仙境是真正的世外桃源。高美濕地支持者反嗆，戲水抓蟹賞夕陽更親民。文史工作者則為白冷圳、神岡浮圳強力催票，盼集氣搶進排行榜。

觀光旅遊局呼籲，票選期限至三日止，民眾可上網搜尋「大甲溪觀光文化祭」，觀看景點影片勾選喜愛的景點，參加網路票選民眾有日本來回機票、Motel住宿券、捷安特公路車等一百項摸彩獎品。