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〈中部〉培育生力軍 「中年加農」開放報名

2016-09-03

〔記者歐素美／台中報導〕繼「青年加農」計畫後，農業局今年新推出「中年加農、賢拜陪同」計畫，凡年齡四十六至六十五歲的中年朋友有意轉行農業，即日起至十月卅一日可申請報名，市府預估提供卅個名額，但「青年加農」每月可領取三萬元生活津貼，「中年加農」則沒有津貼，但也不用一週五天跟著賢拜學習，方式更彈性。

市府農業局為提倡青年回鄉從農，去年開辦「青年加農、賢拜傳承」計畫，以培育更多農業生力軍，今年更新推出「中年加農、賢拜陪同」計畫，即日起開放報名。

農業局表示，「青年加農」以十八到卅歲為主，「中年加農」則以四十六到六十五歲的中年轉業者為主，讓他們有管道獲得農業相關知識與技能，沒有生活津貼補助，但學習方式更彈性，只要當事者跟賢拜說定就ＯＫ，未硬性規定一週要學習五天。

農業局表示，「中年加農、賢拜陪同」計畫，效法德國師徒制與日本農業者大學校培育青農的模式，提供中年朋友一年的農場學習機會，並由農業賢拜陪同、輔導傳授專業栽培技能，計畫執行期間為明年一月一日至十二月卅一日，申請方式請上網站http://www.agriculture.taichung.gov.tw/ct.asp?xItem=1740751&ctNode=30152&mp=119010查詢。

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